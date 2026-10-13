巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫成立了一个由11名成员组成的委员会，由副总理兼外交部长伊沙克·达尔领导，以监督开伯尔-普什图省事务。此前，该省实施了紧急状态和省长管治，《黎明报》报道。

非正式委员会

一名接近政府首脑的消息人士向该报表示，该委员会是非正式成立的，未发布有关其成立的正式通知。该机构将每日关注开伯尔-普什图省的治理和安全问题，并向总理汇报。

该委员会还将与该省的新权力结构保持联系，并协助开伯尔-普什图省咨询委员会履行职责和解决安全问题。

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组成与议会程序

该机构成员包括司法部长阿扎姆·纳齐尔·塔拉尔、规划与发展部长阿赫桑·伊克巴尔、信息部长阿塔乌拉·塔拉尔、克什米尔事务部长阿米尔·穆卡姆、议会事务部长塔里克·法扎尔·乔杜里、统一民族运动党领袖哈立德·马布尔·西迪基以及总理顾问拉纳·萨瑙拉。委员会还包括巴基斯坦人民党、俾路支省人民党和巴基斯坦稳定党各一名代表。

此前，夏巴兹·谢里夫还成立了一个由11名成员组成的开伯尔-普什图省咨询委员会，被称为省长费萨尔·卡里姆·昆迪的内阁。总统阿西夫·阿里·扎尔达里召集参议院和国民议会于10月13日18:00举行会议——可能是为了根据宪法要求批准实施紧急状态和省长管治。

司法国务部长阿基尔大律师表示，这些制度可能持续超过六个月，其持续时间将取决于该省的安全局势。

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