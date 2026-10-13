据《中东报》援引《华尔街日报》报道，伊朗正在加强核设施和关键基础设施的防御，为美国可能发动的新一轮打击做准备。

核设施附近的加固工程

卫星图像显示，伊朗正在加固敏感设施，包括核场址和边境地区，以提高其抵御攻击的能力。上个月，伊朗在纳坦兹和皮卡克斯山设施周围修建了临时土堤。

华盛顿的科学与国际安全研究所分析了Vantor公司的图像。该机构评估认为，此类被动防御设施旨在使可能的地面行动更加困难。

9月底，负责应急行动规划的准将戈拉姆雷扎·贾拉利表示，伊朗的机场、海港和发电站已为战时条件做好准备。据他称，当地设置了避难所，并建立了储备，以便在危机情况下继续运作。

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为民众做准备

美国总统唐纳德·特朗普上周排除了在11月3日中期选举前发动攻击的可能性。与此同时，他公开考虑过打击皮卡克斯山设施的可能性，美国官员则表示，军方正在准备新一轮打击的不同方案。

伊朗当局也在为可能重新爆发战争做民众准备。据该报报道，准军事组织向学龄前儿童讲述战争故事，而德黑兰的广告牌则提供有关使用便携式防空导弹和狙击步枪的民用课程。

上个月，伊斯兰革命卫队宣布正在训练首批女性突击队分队。巴斯基民兵部队精锐“法特欣”分队发布的画面提到，训练内容包括游击战术、武器操作和无人机操控。

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