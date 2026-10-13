По данным Asharq Al-Awsat, которое ссылается на The Wall Street Journal, Иран усиливает оборону ядерных объектов и критической инфраструктуры, готовясь к возможным новым ударам Соединенных Штатов.

Укрепления возле ядерных объектов

Спутниковые снимки свидетельствуют, что Иран укрепляет чувствительные объекты, в частности ядерные площадки и приграничные районы, чтобы повысить их устойчивость к атакам. В прошлом месяце вокруг объектов в Натанзе и Пикакс-Маунтин соорудили временные земляные насыпи.

Снимки компании Vantor проанализировал вашингтонский Институт науки и международной безопасности. По его оценке, такие элементы пассивной обороны должны осложнить возможную наземную операцию.

В конце сентября бригадный генерал Голамреза Джалали, отвечающий за планирование действий в чрезвычайных ситуациях, заявил, что аэропорты, морские порты и электростанции Ирана подготовили к военным условиям. По его словам, там оборудовали укрытия и сформировали резервы для продолжения работы в кризисной ситуации.

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Подготовка населения

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе исключил возможность атаки до промежуточных выборов 3 ноября. В то же время он публично рассматривал возможность удара по объекту Пикакс-Маунтин, а американские чиновники сообщали, что военные готовят различные варианты новых ударов.

Иранские власти также готовят население к возможному возобновлению войны. По данным издания, военизированные формирования читают дошкольникам военные истории, а в Тегеране на рекламных щитах предлагают гражданские курсы по использованию переносных зенитных ракет и снайперских винтовок.

В прошлом месяце Корпус стражей исламской революции заявил о подготовке первых женских подразделений коммандос. На кадрах, опубликованных элитным подразделением «Фатехин» сил «Басидж», говорилось об обучении партизанской тактике, обращению с оружием и управлению беспилотниками.

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