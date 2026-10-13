Według Asharq Al-Awsat, które powołuje się na „The Wall Street Journal”, Iran wzmacnia obronę obiektów nuklearnych i infrastruktury krytycznej, przygotowując się na możliwe nowe ataki Stanów Zjednoczonych.

Umocnienia w pobliżu obiektów nuklearnych

Zdjęcia satelitarne wskazują, że Iran wzmacnia wrażliwe obiekty, w tym tereny nuklearne i obszary przygraniczne, aby zwiększyć ich odporność na ataki. W ubiegłym miesiącu wokół obiektów w Natanz i Pickaxe Mountain zbudowano tymczasowe wały ziemne.

Zdjęcia firmy Vantor przeanalizował waszyngtoński Instytut Nauki i Bezpieczeństwa Międzynarodowego. W jego ocenie takie elementy obrony pasywnej mają utrudnić ewentualną operację lądową.

Pod koniec września generał brygady Gholamreza Jalali, odpowiedzialny za planowanie działań w sytuacjach nadzwyczajnych, oświadczył, że irańskie lotniska, porty morskie i elektrownie przygotowano do warunków wojennych. Według niego utworzono tam schrony i zgromadzono rezerwy, aby kontynuować działalność w sytuacji kryzysowej.

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Przygotowanie ludności

Prezydent USA Donald Trump w ubiegłym tygodniu wykluczył możliwość ataku przed wyborami połówkowymi 3 listopada. Jednocześnie publicznie rozważał możliwość uderzenia na obiekt Pickaxe Mountain, a amerykańscy urzędnicy informowali, że wojsko przygotowuje różne warianty nowych ataków.

Władze Iranu również przygotowują ludność na możliwe wznowienie wojny. Według publikacji formacje paramilitarne czytają przedszkolakom historie wojenne, a na billboardach w Teheranie oferowane są cywilne kursy używania przenośnych rakiet przeciwlotniczych i karabinów snajperskich.

W ubiegłym miesiącu Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował o szkoleniu pierwszych kobiecych oddziałów komandosów. Materiał opublikowany przez elitarną jednostkę Fatehin sił Basidż dotyczył szkolenia z taktyki partyzanckiej, posługiwania się bronią i obsługi dronów.

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