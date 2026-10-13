Hyundai Motor Group planuje zainwestować 15,5 mld dolarów w Indiach w latach 2026–2032. Środki zostaną przeznaczone na rozszerzenie produkcji, rozwój nowych technologii motoryzacyjnych, infrastruktury badawczej i lokalnych łańcuchów dostaw — informuje Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

Plan na siedem lat

Program inwestycyjny obejmuje lata 2026–2032. Grupa planuje również utworzyć w Indiach wyspecjalizowany podmiot inwestycyjny. Według firmy plan ma zwiększyć moce produkcyjne Hyundai Motor India i Kia India, aby znacząco zwiększyć produkcję samochodów.

O inwestycjach poinformowano po spotkaniu prezesa wykonawczego Hyundai Motor Group z premierem Indii Narendrą Modim w Nowym Delhi we wtorek, 13 października.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Badania i produkcja

Grupa zamierza zainwestować około 700 mln dolarów w indyjski ośrodek badań i rozwoju, w tym w tor testowy dla samochodów. Jest to część planu rozwoju technologii motoryzacyjnych następnej generacji.

Hyundai Motor Group zatrudnia w Indiach ponad 24 tysiące osób. Firma oświadczyła, że inwestycje stworzą dodatkowe miejsca pracy w produkcji, badaniach, inżynierii i łańcuchach dostaw, ale nie podała ich liczby.

Obecnie łączna roczna zdolność produkcyjna grupy w Indiach przekracza 1,4 mln samochodów: 824 tysiące w zakładach Hyundai w Ćennaju, 170 tysięcy w fabryce w Pune oraz 431 tysięcy w zakładzie Kia w Anantapurze.

Czytaj nas na