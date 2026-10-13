Hyundai планує інвестувати $15,5 млрд в Індію до 2032 року — Channel NewsAsia

Hyundai Motor Group планує інвестувати $15,5 млрд в Індію у 2026–2032 роках. Кошти спрямують на розширення виробництва, розвиток нових автомобільних технологій, дослідницьку інфраструктуру та місцеві ланцюги постачання, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

План на сім років

Інвестиційна програма охоплює 2026–2032 роки. Група також планує створити в Індії спеціалізовану інвестиційну структуру. За даними компанії, план має збільшити виробничі потужності Hyundai Motor India та Kia India для суттєвого нарощування випуску автомобілів.

Про інвестиції оголосили після зустрічі виконавчого голови Hyundai Motor Group із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді в Нью-Делі у вівторок, 13 жовтня.

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Дослідження та виробництво

Близько $700 млн група має намір вкласти в індійський центр досліджень і розробок, зокрема у випробувальний трек для автомобілів. Це є частиною плану з розробки автомобільних технологій наступного покоління.

Hyundai Motor Group працевлаштовує в Індії понад 24 тисячі людей. Компанія заявила, що інвестиції створять додаткові робочі місця у виробництві, дослідженнях, інженерії та ланцюгах постачання, але не назвала їхньої кількості.

Нині сукупна річна виробнича потужність групи в Індії перевищує 1,4 млн автомобілів: 824 тисячі на підприємствах Hyundai у Ченнаї, 170 тисяч на заводі в Пуне та 431 тисячу на майданчику Kia в Анантапурі.

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