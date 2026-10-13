W Arabii Saudyjskiej następca tronu i premier Muhammad bin Salman 13 października odbył rozmowy telefoniczne z kanclerzem federalnym Niemiec Friedrichem Merzem, prezydentem Libanu Josephem Aounem oraz prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem. Wszyscy trzej przywódcy potępili ataki Huti na królestwo i zadeklarowali solidarność z Arabią Saudyjską w obliczu zagrożeń dla jej bezpieczeństwa i stabilności, informuje Asharq Al-Awsat.

Stanowisko Niemiec

Merz potępił ataki Huti, nazywając je terrorystycznymi, i potwierdził wsparcie oraz solidarność Niemiec z Arabią Saudyjską. On i Muhammad bin Salman omówili również współpracę dwustronną oraz możliwości jej wzmocnienia w kilku dziedzinach.

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Oświadczenia Libanu i Turcji

Prezydent Libanu potępił ataki wymierzone w Arabię Saudyjską i jej obiekty o kluczowym znaczeniu. Aoun zadeklarował pełną solidarność Libanu z królestwem i wsparcie dla niego w przeciwstawianiu się wszystkiemu, co mogłoby zaszkodzić bezpieczeństwu, suwerenności i integralności terytorialnej kraju.

Erdoğan zdecydowanie potępił ataki na terytorium Arabii Saudyjskiej i wyraził współczucie w związku z ich ofiarami. Prezydent Turcji zapewnił również o wsparciu dla królestwa w najbliższym czasie i wyraził przekonanie, że będzie ono w stanie przezwyciężyć te wyzwania.

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