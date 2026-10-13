Лідери ФРН, Лівану й Туреччини засудили атаки хуситів — Asharq Al-Awsat

У Саудівській Аравії спадкоємний принц і прем’єр-міністр Мухаммед бін Салман 13 жовтня провів телефонні розмови з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, президентом Лівану Жозефом Ауном і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Усі троє лідерів засудили атаки хуситів на королівство та заявили про солідарність із Саудівською Аравією перед загрозами її безпеці й стабільності, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Позиція Німеччини

Мерц засудив атаки хуситів, назвавши їх терористичними, та підтвердив підтримку й солідарність Німеччини із Саудівською Аравією. Він і Мухаммед бін Салман також обговорили двосторонню співпрацю та можливості її посилення в кількох сферах.

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Заяви Лівану та Туреччини

Президент Лівану засудив атаки, спрямовані проти Саудівської Аравії та її життєво важливих об’єктів. Аун заявив про повну солідарність Лівану з королівством і підтримку його у протидії всьому, що може зашкодити безпеці, суверенітету й територіальній цілісності країни.

Ердоган рішуче засудив атаки на територію Саудівської Аравії та висловив співчуття у зв’язку з їхніми жертвами. Президент Туреччини також запевнив у підтримці королівства найближчим часом і висловив упевненість, що воно зможе подолати ці виклики.

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