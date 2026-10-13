В Саудовской Аравии наследный принц и премьер-министр Мухаммед бин Салман 13 октября провел телефонные разговоры с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Ливана Жозефом Ауном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Все трое лидеров осудили атаки хуситов на королевство и заявили о солидарности с Саудовской Аравией перед угрозами ее безопасности и стабильности, сообщает Asharq Al-Awsat.

Позиция Германии

Мерц осудил атаки хуситов, назвав их террористическими, и подтвердил поддержку и солидарность Германии с Саудовской Аравией. Он и Мухаммед бин Салман также обсудили двустороннее сотрудничество и возможности его укрепления в нескольких сферах.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Заявления Ливана и Турции

Президент Ливана осудил атаки, направленные против Саудовской Аравии и ее жизненно важных объектов. Аун заявил о полной солидарности Ливана с королевством и поддержке его в противодействии всему, что может навредить безопасности, суверенитету и территориальной целостности страны.

Эрдоган решительно осудил атаки на территорию Саудовской Аравии и выразил соболезнования в связи с их жертвами. Президент Турции также заверил в поддержке королевства в ближайшее время и выразил уверенность, что оно сможет преодолеть эти вызовы.

Читай нас в