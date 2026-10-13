意大利经济部长詹卡洛·焦尔杰蒂向众议院提交了《公共财政规划文件》。该文件规定，在2027年预算法中使用欧盟允许的保障条款，使预算指标偏离0.3%，用于能源和国防投资，ANSA英文版报道。

推进财政整固

焦尔杰蒂表示，政府打算在高度不稳定的背景下，继续采取审慎方式管理公共财政。他称，在这种条件下进行三年规划非常困难，而国际货币基金组织的指标显示，数据每周都在更新。

这位部长指出，该文件必须确保遵循财政整固路线以及欧盟新经济治理体系的目标指标。在有利条件下，意大利预计将在春季退出过度赤字程序。

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赤字指标

要完成该程序，意大利的预算赤字不得超过国内生产总值的3%门槛。焦尔杰蒂表示，他预计将在2026年达到这一指标：2025年赤字为国内生产总值的3.1%，而2027年由于适用保障条款，预计将升至国内生产总值的3.4%。

经济部负责人称，为国防和能源需求提出的预算调整请求，是对他此前支持的审慎立场有意识的背离。他表示，欧盟委员会认可这些措施，市场则认为，为确保意大利公共债务的长期可持续性，这些措施是可以接受的。

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