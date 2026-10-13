Włoski minister gospodarki Giancarlo Giorgetti przedstawił Izbie Deputowanych Dokument planowania finansów publicznych. Przewiduje on wykorzystanie dozwolonej przez Unię Europejską klauzuli ochronnej w celu odchylenia wskaźników budżetowych o 0,3% w ustawie budżetowej na 2027 rok — na inwestycje w energetykę i obronę, informuje ANSA English.

Kurs na konsolidację fiskalną

Giorgetti oświadczył, że rząd zamierza utrzymać ostrożne podejście do zarządzania finansami publicznymi w obliczu znacznej niestabilności. Jak zaznaczył, planowanie trzyletnie w takich warunkach jest bardzo trudne, a dane, jak pokazują wskaźniki Międzynarodowego Funduszu Walutowego, są aktualizowane co tydzień.

Minister zaznaczył, że dokument ma zapewnić przestrzeganie kursu konsolidacji fiskalnej oraz celów nowego unijnego systemu zarządzania gospodarczego. W sprzyjających warunkach Włochy liczą na wyjście wiosną z procedury nadmiernego deficytu.

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Wskaźniki deficytu

Aby zakończyć procedurę, deficyt budżetowy Włoch nie może przekraczać progu 3% PKB. Giorgetti oświadczył, że spodziewa się osiągnięcia tego wskaźnika w 2026 roku: w 2025 roku deficyt wynosił 3,1% PKB, a w 2027 roku, z powodu zastosowania klauzuli ochronnej, ma wzrosnąć do 3,4% PKB.

Szef Ministerstwa Gospodarki nazwał wniosek o korektę budżetu na potrzeby obronne i energetyczne świadomym odejściem od ostrożnego stanowiska, które wcześniej popierał. Według niego Komisja Europejska uznaje te działania, a rynki uważają je za akceptowalne w ramach zapewnienia długoterminowej stabilności włoskiego długu publicznego.

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