Министр экономики Италии Джанкарло Джорджетти представил Палате депутатов Документ планирования государственных финансов. Он предусматривает использование разрешенной Евросоюзом защитной оговорки для отклонения бюджетных показателей на 0,3% в бюджетном законе на 2027 год — для инвестиций в энергетику и оборону, сообщает ANSA English.

Курс на фискальную консолидацию

Джорджетти заявил, что правительство намерено сохранять осторожный подход к управлению государственными финансами на фоне значительной нестабильности. По его словам, трехлетнее планирование в таких условиях очень затруднительно, а данные, как свидетельствуют показатели Международного валютного фонда, обновляются еженедельно.

Министр отметил, что документ должен обеспечить соблюдение курса фискальной консолидации и целевых показателей новой системы экономического управления ЕС. При благоприятных условиях Италия рассчитывает весной выйти из процедуры чрезмерного дефицита.

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Показатели дефицита

Чтобы завершить процедуру, бюджетный дефицит Италии не должен превышать порог в 3% ВВП. Джорджетти заявлял, что ожидает достижения этого показателя в 2026 году: в 2025 году дефицит составлял 3,1% ВВП, а в 2027 году из-за применения защитной оговорки должен вырасти до 3,4% ВВП.

Глава Минэкономики назвал запрос на корректировку бюджета для нужд обороны и энергетики сознательным отступлением от осторожной позиции, которую он ранее поддерживал. По его словам, Еврокомиссия признает эти меры, а рынки считают их приемлемыми в рамках обеспечения долгосрочной устойчивости государственного долга Италии.

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