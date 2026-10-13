2026年10月13日，埃尔费戈·奥代尔·卡斯塔尼翁·冈萨雷斯在危地马拉就任审计署署长。该国家机构负责审查政府机关的收入和支出。他的任期将持续至2030年10月12日。

危地马拉国会于10月6日选出卡斯塔尼翁：160名议员中有154人投票支持他。一名议员投反对票，一名缺席，另有四人休假。该候选人从由27人提名委员会编制的六名候选人名单中选出，The Rio Times报道。

在监督机构的工作经验

卡斯塔尼翁在审计署工作了13年，并自2024年5月起担任该机构的行政副手。他此前曾担任政府审计师、审计主管、政府监察员和审计主管。他还拥有14年担任会计师和审计师的经验，并获得危地马拉城伽利略大学公共管理博士学位。

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这位新负责人接替了弗兰克·博德·富恩特斯。据Prensa Libre报道，卡斯塔尼翁是贝尔纳多·阿雷瓦洛总统所属Movimiento Semilla党的议员曼弗雷多·卡斯塔尼翁·冈萨雷斯的兄弟。La Hora称他为政府阵营的候选人。据La Hora报道，在遴选程序期间，有人对其兄弟的任职以及其妻子在该机构获得晋升提出异议；卡斯塔尼翁表示，这些决定符合规定。

2027年选举前的作用

审计署对各部委、市政当局及其他国家机构进行审计。它还签发finiquito文件，确认前官员不存在对国家的欠款。候选人参选需要此类证明，而2027年大选候选人的登记预计将于1月23日至3月28日进行。

投票前夕，美国大使馆表示支持不受毒品网络和非法资金影响的机构，包括与选举程序有关的机构。美国国务院负责西半球事务的高级官员胡安·巴勃罗·塞古拉也强调，该职位在打击涉毒政客和腐败人士方面发挥作用。

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