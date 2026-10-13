根据2025年人口普查结果，日本外籍居民占人口比例超过5%的市町村数量增至132个，是2020年53个的2.5倍。内务省数据显示，外籍人口的增长不仅出现在大城市和工业地区，也出现在旅游业和农业发达的农村地区，据《日本时报》报道。

外籍居民人数创纪录

日本外籍居民人数达到创纪录的384万人，占全国总人口的3.1%。与2020年人口普查相比，这一数字增长约40%——当时该国有274万外国人居住。

拥有外籍居民占比超过5%的市町村的都道府县数量从17个增加到27个。其中，宫城县和兵库县等首次被纳入这一名单。在北海道，此类市町村的数量从5个增至22个。

农村地区的增长

外籍居民占比最高的是长野县川上町，为26.5%。许多外国工人在那里从事当地特色作物生菜的种植。2020年，这一比例为19%。

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在北海道占冠村，外籍居民占比几乎翻倍，达到21.7%。当地政府一名代表将此归因于2017年一座度假综合体开业后增加雇用外国人，该综合体需要工作人员为海外游客提供服务。

在21个市町村中，外籍居民占比超过10%，其中4个超过20%。这是首次人口普查记录到外国人占人口五分之一以上的日本市町村。在1,741个市町村中的65个，外籍人口的增长抵消了日本居民人数的减少，从而确保居民总数增长。

中国公民在该国外籍居民中的占比从28.5%降至24%，但他们仍是最大的群体。同时，来自东南亚国家的居民占比有所上升，其中包括越南和印度尼西亚。

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