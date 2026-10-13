В Японии число муниципалитетов, в которых иностранные жители составляют более 5% населения, выросло в 2,5 раза — с 53 в 2020 году до 132 по итогам переписи 2025 года. Данные Министерства внутренних дел показывают, что рост иностранного населения происходит не только в крупных городах и промышленных районах, но и в сельской местности с развитым туризмом и аграрным сектором, сообщает The Japan Times.

Рекордное число иностранных жителей

Число иностранных жителей Японии достигло рекордных 3,84 млн человек, или 3,1% общей численности населения страны. По сравнению с переписью 2020 года этот показатель вырос примерно на 40% — тогда в стране проживали 2,74 млн иностранцев.

Число префектур, где есть муниципалитеты с долей иностранных жителей более 5%, увеличилось с 17 до 27. В этот перечень впервые вошли, в частности, префектуры Мияги и Хиого. На Хоккайдо число таких муниципалитетов выросло с пяти до 22.

Рост в сельских районах

Наибольшая доля иностранных жителей — 26,5% — была зафиксирована в городке Каваками в префектуре Нагано, где многие иностранные работники заняты выращиванием местной специализации — салата-латука. В 2020 году этот показатель составлял 19%.

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В деревне Симуккаппу на Хоккайдо доля иностранных жителей почти удвоилась и достигла 21,7%. Представитель местной власти связал это с увеличением найма иностранцев после открытия в 2017 году курортного комплекса, которому требовались работники для обслуживания зарубежных посетителей.

В 21 муниципалитете доля иностранных жителей превысила 10%, а в четырех — 20%. Это первая перепись, зафиксировавшая японские муниципалитеты, где иностранцы составляют более одной пятой населения. В 65 из 1 741 муниципалитета прирост иностранного населения компенсировал сокращение численности японских жителей, что обеспечило общий рост числа жителей.

Доля граждан Китая среди иностранных жителей страны снизилась с 28,5% до 24%, хотя они остались самой многочисленной группой. В то же время выросла доля жителей из государств Юго-Восточной Азии, в частности Вьетнама и Индонезии.

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