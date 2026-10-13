W Japonii liczba gmin, w których zagraniczni mieszkańcy stanowią ponad 5% ludności, wzrosła 2,5 raza — z 53 w 2020 roku do 132 według wyników spisu powszechnego z 2025 roku. Dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pokazują, że wzrost liczby ludności zagranicznej następuje nie tylko w dużych miastach i regionach przemysłowych, lecz także na obszarach wiejskich z rozwiniętą turystyką i sektorem rolnym, informuje The Japan Times.

Rekordowa liczba zagranicznych mieszkańców

Liczba zagranicznych mieszkańców Japonii osiągnęła rekordowe 3,84 mln osób, czyli 3,1% całkowitej liczby ludności kraju. W porównaniu ze spisem z 2020 roku wskaźnik ten wzrósł o około 40% — wówczas w kraju mieszkało 2,74 mln cudzoziemców.

Liczba prefektur, w których znajdują się gminy z udziałem zagranicznych mieszkańców przekraczającym 5%, wzrosła z 17 do 27. Po raz pierwszy na tej liście znalazły się między innymi prefektury Miyagi i Hyogo. Na Hokkaido liczba takich gmin wzrosła z pięciu do 22.

Wzrost na obszarach wiejskich

Najwyższy udział zagranicznych mieszkańców — 26,5% — odnotowano w miejscowości Kawakami w prefekturze Nagano, gdzie wielu zagranicznych pracowników zajmuje się uprawą lokalnej specjalności, sałaty. W 2020 roku wskaźnik ten wynosił 19%.

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W wiosce Shimukappu na Hokkaido udział zagranicznych mieszkańców niemal się podwoił i osiągnął 21,7%. Przedstawiciel lokalnych władz powiązał to ze zwiększeniem zatrudnienia cudzoziemców po otwarciu w 2017 roku kompleksu wypoczynkowego, który potrzebował pracowników do obsługi zagranicznych gości.

W 21 gminach udział zagranicznych mieszkańców przekroczył 10%, a w czterech — 20%. Jest to pierwszy spis, który odnotował japońskie gminy, gdzie cudzoziemcy stanowią ponad jedną piątą ludności. W 65 z 1 741 gmin wzrost liczby ludności zagranicznej zrekompensował spadek liczby japońskich mieszkańców, zapewniając ogólny wzrost liczby ludności.

Udział obywateli Chin wśród zagranicznych mieszkańców kraju spadł z 28,5% do 24%, choć pozostali oni największą grupą. Jednocześnie wzrósł udział mieszkańców z państw Azji Południowo-Wschodniej, w tym z Wietnamu i Indonezji.

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