Ельфего Кастаньйон очолив орган держконтролю Гватемали — The Rio Times

У Гватемалі 13 жовтня 2026 року Ельфего Одаїр Кастаньйон Гонсалес обійняв посаду керівника Генерального контрольного управління — державного органу, що перевіряє доходи та видатки органів влади. Його каденція триватиме до 12 жовтня 2030 року.

Конгрес Гватемали обрав Кастаньйона 6 жовтня: за нього проголосували 154 депутати зі 160. Один депутат висловився проти, один був відсутній, ще четверо перебували у відпустці. Кандидата обирали зі списку шести претендентів, який підготувала номінаційна комісія з 27 членів, повідомляє The Rio Times.

Досвід роботи в контрольному органі

Кастаньйон працював у Генеральному контрольному управлінні 13 років, а з травня 2024 року був його адміністративним заступником. Раніше він обіймав посади державного аудитора, керівника аудиту, державного інспектора та директора з аудиту. Також він має 14 років досвіду роботи бухгалтером і аудитором та докторський ступінь з державного управління Університету Галілео в Гватемала-Сіті.

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Новий керівник замінив Франка Боде Фуентеса. За даними Prensa Libre, Кастаньйон є братом депутата Манфредо Кастаньйона Гонсалеса від партії Movimiento Semilla президента Бернардо Аревало. Видання La Hora назвало його кандидатом урядового табору. За даними La Hora, під час процедури добору лунали заперечення щодо працевлаштування його брата та підвищень його дружини в установі; Кастаньйон заявляв, що ці рішення відповідали правилам.

Роль перед виборами 2027 року

Генеральне контрольне управління проводить аудит міністерств, муніципалітетів та інших державних структур. Воно також видає документ finiquito, який підтверджує відсутність боргів колишнього посадовця перед державою. Такий сертифікат потрібний кандидатам для участі у виборах, а реєстрація претендентів на загальних виборах 2027 року має відбутися з 23 січня до 28 березня.

Напередодні голосування посольство США заявило про підтримку інституцій, вільних від наркомереж і незаконних коштів, зокрема органів, пов'язаних із виборчим процесом. Високопосадовець Державного департаменту США у справах Західної півкулі Хуан Пабло Сегура також наголосив на ролі цієї посади у протидії наркополітикам і корумпованим діячам.

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