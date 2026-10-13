W Gwatemali 13 października 2026 roku Elfego Odair Castañón González objął stanowisko szefa Generalnego Urzędu Kontroli, organu państwowego, który kontroluje dochody i wydatki władz publicznych. Jego kadencja potrwa do 12 października 2030 roku.

Kongres Gwatemali wybrał Castañóna 6 października: zagłosowało za nim 154 ze 160 deputowanych. Jeden deputowany był przeciw, jeden był nieobecny, a kolejnych czterech przebywało na urlopie. Kandydata wybrano z listy sześciu pretendentów przygotowanej przez 27-osobową komisję nominacyjną, informuje The Rio Times.

Doświadczenie w pracy w organie kontrolnym

Castañón pracował w Generalnym Urzędzie Kontroli przez 13 lat, a od maja 2024 roku był jego zastępcą ds. administracyjnych. Wcześniej pełnił funkcje audytora państwowego, kierownika audytu, inspektora państwowego i dyrektora ds. audytu. Ma również 14 lat doświadczenia w pracy jako księgowy i audytor oraz stopień doktora administracji publicznej Uniwersytetu Galileusza w mieście Gwatemala.

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Nowy szef zastąpił Franka Bode Fuentesa. Według Prensa Libre Castañón jest bratem deputowanego Manfreda Castañóna Gonzáleza z partii Movimiento Semilla prezydenta Bernardo Arévalo. La Hora nazwała go kandydatem obozu rządowego. Według La Hora podczas procedury wyboru pojawiły się zastrzeżenia dotyczące zatrudnienia jego brata i awansów jego żony w instytucji; Castañón twierdził, że decyzje te były zgodne z zasadami.

Rola przed wyborami w 2027 roku

Generalny Urząd Kontroli przeprowadza audyty ministerstw, gmin i innych struktur państwowych. Wydaje także dokument finiquito, który potwierdza brak zobowiązań byłego urzędnika wobec państwa. Taki certyfikat jest wymagany od kandydatów do udziału w wyborach, a rejestracja pretendentów w wyborach powszechnych w 2027 roku ma odbyć się od 23 stycznia do 28 marca.

Przed głosowaniem ambasada USA oświadczyła, że popiera instytucje wolne od sieci narkotykowych i nielegalnych środków, w tym organy związane z procesem wyborczym. Juan Pablo Segura, wysoki urzędnik Departamentu Stanu USA ds. półkuli zachodniej, również podkreślił rolę tego stanowiska w przeciwdziałaniu narkopolitykom i skorumpowanym działaczom.

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