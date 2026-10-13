Эльфего Кастаньон возглавил орган госконтроля Гватемалы — The Rio Times

В Гватемале 13 октября 2026 года Эльфего Одаир Кастаньон Гонсалес вступил в должность руководителя Генерального контрольного управления — государственного органа, который проверяет доходы и расходы органов власти. Его срок полномочий продлится до 12 октября 2030 года.

Конгресс Гватемалы избрал Кастаньона 6 октября: за него проголосовали 154 депутата из 160. Один депутат выступил против, один отсутствовал, еще четверо находились в отпуске. Кандидата выбрали из списка шести претендентов, подготовленного номинационной комиссией из 27 членов, сообщает The Rio Times.

Опыт работы в контрольном органе

Кастаньон проработал в Генеральном контрольном управлении 13 лет, а с мая 2024 года был его административным заместителем. Ранее он занимал должности государственного аудитора, руководителя аудита, государственного инспектора и директора по аудиту. Он также имеет 14 лет опыта работы бухгалтером и аудитором и докторскую степень по государственному управлению Университета Галилео в Гватемала-Сити.

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Новый руководитель сменил Франка Боде Фуэнтеса. По данным Prensa Libre, Кастаньон является братом депутата Манфредо Кастаньона Гонсалеса от партии Movimiento Semilla президента Бернардо Аревало. Издание La Hora назвало его кандидатом правительственного лагеря. По данным La Hora, в ходе процедуры отбора звучали возражения относительно трудоустройства его брата и повышений его жены в учреждении; Кастаньон заявлял, что эти решения соответствовали правилам.

Роль перед выборами 2027 года

Генеральное контрольное управление проводит аудит министерств, муниципалитетов и других государственных структур. Оно также выдает документ finiquito, который подтверждает отсутствие долгов бывшего должностного лица перед государством. Такой сертификат необходим кандидатам для участия в выборах, а регистрация претендентов на всеобщих выборах 2027 года должна пройти с 23 января по 28 марта.

Накануне голосования посольство США заявило о поддержке институтов, свободных от наркосетей и незаконных средств, в том числе органов, связанных с избирательным процессом. Высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США по делам Западного полушария Хуан Пабло Сегура также подчеркнул роль этой должности в противодействии наркополитикам и коррумпированным деятелям.

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