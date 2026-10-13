Врач из Украины будет представлять Словакию на конкурсе «Миссис Вселенная»

Украинская дерматолог и хирург Яна Токар, проживающая и ведущая бизнес в Словакии, будет представлять эту страну на международном конкурсе «Mrs. Universe», который состоится 18–25 октября 2026 года на Шри-Ланке.

Участие врача в конкурсе вызвало дискуссию в соцсетях о целесообразности представления другого государства. В ответ Токар отметила, что выступает от Словакии в связи с постоянным проживанием и работой в этой стране, а также подчеркнула, что регулярно использует публичные площадки для освещения преступлений РФ против Украины.

«Ну, что ж… Времени молчать об этом больше просто нет. Уже на этой неделе я еду на конкурс Mrs. Universe представлять Словакию. Мне до сих пор в это не верится самой, но всё, что я могу сказать себе сейчас: «Девочка, ты уже королева!». Каждый день я соревнуюсь с самой собой и из любви улучшаю и свою жизнь, и жизнь других людей. Невозможного не существует», — написала женщина.

Источник: соцсети Яны Токар.

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