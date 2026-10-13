Лікарка з України представлятиме Словаччину на конкурсі Місіс Всесвіт

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Українська дерматологиня та хірургиня Яна Токар, яка проживає та веде бізнес у Словаччині, представить цю країну на міжнародному конкурсі Mrs. Universe, що відбудеться 18–25 жовтня 2026 року на Шрі-Ланці.

Участь лікарки у конкурсі спричинила дискусію в соцмережах щодо доцільності представлення іншої держави. У відповідь Токар зазначила, що виступає від Словаччини через постійне проживання й роботу в цій країні, а також наголосила, що регулярно використовує публічні майданчики для висвітлення злочинів рф проти України.

«Ну, що ж… Часу мовчати про це більше просто немає. Вже цього тижня я їду на конкурс Mrs. Universe представляти Словаччину. Мені досі в це не віриться самій, але все, що я можу сказати зараз собі: «Дівчинко, ти вже королева!». Кожного дня я змагаюсь з самою собою і з любові покращую і своє життя і життя інших людей. Неможливого не існує», – написала жінка.

Джерело: соцмережі Яни Токар.

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