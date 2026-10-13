巴基斯坦伊斯兰堡最高法院驳回了穆罕默德·卡姆兰将死刑改判无期徒刑的请求。该男子因一名女子及其家人拒绝接受其求婚后杀害该女子而被定罪，Dawn报道。

法院驳回从轻处理请求

此案由三名法官组成的合议庭审理，成员包括穆罕默德·哈希姆·汗·卡卡尔、萨拉胡丁·潘赫瓦尔和伊什蒂亚克·易卜拉欣。在由卡卡尔法官撰写的九页裁决中，法院批评了父权制习俗和基于性别的暴力。

卡姆兰在死囚牢房中度过了约15年。法院强调，服刑14年或15年并不意味着被定罪者等同于最初被判处无期徒刑的人：区别在于法院作出的判决，而不仅仅是服刑年数。

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女性的同意权

法院指出，婚姻是需要双方自由同意的自愿结合。裁决称，在父权制体系中，男性有时认为自己有权选择一名女性并对其提出主张，无论她本人意愿如何；他们将拒绝视为对自己“荣誉”的侵犯。

合议庭提到了ghag、suara和watta-satta等习俗，在这些习俗下，他人可能替女性作出婚姻决定。尤其是，ghag是指男性未经女性同意单方面宣布其为自己的新娘；巴基斯坦于2013年通过开伯尔-普赫图赫瓦省法律将这一做法定为犯罪。

拒绝不能成为正当理由

法院强调，试图将女性合法的拒绝描述为挑衅或减轻处罚的情节是不可接受的。法院还提醒，巴基斯坦是《联合国消除对妇女一切形式歧视公约》的缔约国，该公约第16条要求各国确保妇女有自由选择配偶的权利，并且只能在其完全和自由同意的情况下缔结婚姻。

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