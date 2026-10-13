Верховный суд Пакистана в Исламабаде отклонил просьбу Мухаммада Камрана заменить смертный приговор пожизненным заключением. Мужчина был осужден за убийство женщины после того, как она и ее семья отказались принять его предложение о браке, сообщает Dawn.

Суд отклонил просьбу о смягчении

Дело рассматривала коллегия из трех судей, в которую вошли Мухаммад Хашим Хан Какар, Салахуддин Панхвар и Иштиак Ибрагим. В девятистраничном решении, автором которого был судья Какар, суд раскритиковал патриархальные обычаи и гендерно обусловленное насилие.

Камран провел около 15 лет в камере смертников. Суд подчеркнул, что отбытие 14 или 15 лет не приравнивает осужденного к человеку, которому первоначально было назначено пожизненное заключение: разница заключается в приговоре, вынесенном судом, а не только в количестве лет за решеткой.

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Право женщины на согласие

Суд отметил, что брак является добровольным союзом, требующим свободного согласия обеих сторон. В решении указано, что в патриархальных системах мужчины иногда считают себя вправе выбирать женщину и претендовать на нее независимо от ее воли, а отказ воспринимают как посягательство на собственную «честь».

Коллегия упомянула обычаи гхаг, суара и ватта-сатта, при которых решения о браке женщины могут принимать другие люди. В частности, гхаг предусматривает одностороннее провозглашение мужчиной женщины своей невестой без ее согласия; в Пакистане эта практика была криминализирована законом провинции Хайбер-Пахтунхва 2013 года.

Отказ не может быть оправданием

Суд подчеркнул, что попытка представить законный отказ женщины как провокацию или смягчающее обстоятельство неприемлема. Он также напомнил, что Пакистан является участником Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, статья 16 которой обязывает государства обеспечить женщинам право свободно выбирать супруга и вступать в брак только при их полном и свободном согласии.

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