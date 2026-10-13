Sąd Najwyższy Pakistanu w Islamabadzie odrzucił prośbę Muhammada Kamrana o zamianę kary śmierci na dożywotnie pozbawienie wolności. Mężczyznę skazano za zabójstwo kobiety po tym, jak ona i jej rodzina odmówiły przyjęcia jego propozycji małżeństwa, podaje Dawn.

Sąd odrzucił prośbę o złagodzenie kary

Sprawę rozpatrywał trzyosobowy skład sędziowski, w którego skład weszli Muhammad Hashim Khan Kakar, Salahuddin Panhwar i Ishtiaq Ibrahim. W dziewięciostronicowym orzeczeniu, którego autorem był sędzia Kakar, sąd skrytykował patriarchalne zwyczaje oraz przemoc ze względu na płeć.

Kamran spędził około 15 lat w celi śmierci. Sąd podkreślił, że odbycie 14 lub 15 lat kary nie czyni skazanego równoważnym osobie, której pierwotnie wymierzono karę dożywotniego pozbawienia wolności: różnica wynika z wyroku wydanego przez sąd, a nie tylko z liczby lat spędzonych za kratami.

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Prawo kobiety do zgody

Sąd zaznaczył, że małżeństwo jest dobrowolnym związkiem wymagającym swobodnej zgody obu stron. W orzeczeniu wskazano, że w systemach patriarchalnych mężczyźni czasem uważają, iż mają prawo wybrać kobietę i rościć sobie do niej prawa niezależnie od jej woli, a odmowę postrzegają jako zamach na własny „honor”.

Skład sędziowski wspomniał o zwyczajach ghag, suara i watta-satta, w których decyzje dotyczące małżeństwa kobiety mogą podejmować inne osoby. W szczególności ghag polega na jednostronnym ogłoszeniu przez mężczyznę kobiety swoją narzeczoną bez jej zgody; Pakistan uznał tę praktykę za przestępstwo ustawą prowincji Chajber Pasztunchwa z 2013 roku.

Odmowa nie może być usprawiedliwieniem

Sąd podkreślił, że próba przedstawienia zgodnej z prawem odmowy kobiety jako prowokacji lub okoliczności łagodzącej jest niedopuszczalna. Przypomniał także, że Pakistan jest stroną Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, której art. 16 zobowiązuje państwa do zapewnienia kobietom prawa do swobodnego wyboru małżonka i zawarcia małżeństwa wyłącznie za ich pełną i swobodną zgodą.

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