非洲联盟在卢旺达首都基加利举行磋商，旨在推动刚果民主共和国东部的和平进程。尽管外交努力仍在持续，当地战斗仍未停止。10月6日的会议聚焦落实《华盛顿和平协议》、安全安排、战斗人员解除武装、复员和重返社会、保护难民以及区域经济合作。

非洲联盟代表团

代表团成员包括埃塞俄比亚前总统萨赫勒-沃克·泽韦德、肯尼亚前总统乌胡鲁·肯雅塔和博茨瓦纳前总统莫克维齐·马西西。泽韦德是非洲联盟刚果民主共和国东部和平进程协调小组副主席。

据半岛电视台报道，在基加利磋商前，代表团于10月5日在刚果城市戈马举行了会谈。代表团在那里与联合国刚果民主共和国稳定特派团、联合国人道主义事务协调厅、红十字国际委员会、扩大联合核查机制加以及刚果河联盟/M23运动的代表进行了交流。

戈马会谈后，该小组呼吁各方遵守停火承诺，与核查机制合作，并避免采取可能破坏和平进程的行动。该小组还强调，有必要保护平民、确保安全的人道准入，并防止性暴力和基于性别的暴力。

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并行的和平进程

在基加利，调解人分别与卢旺达官员及区域机构代表进行了磋商。讨论内容包括安全承诺、保护难民和返乡者，以及矿产来源可追溯性、跨境贸易、能源和基础设施。代表团计划在金沙萨进行下一轮接触。

刚果民主共和国和卢旺达于2025年6月27日签署的《华盛顿和平协议》涉及双边关系和安全承诺，特别是有关武装团体及刚果民主共和国东部武装力量存在的问题。另据报道，刚果民主共和国政府和AFC/M23的代表于2025年11月15日在卡塔尔斡旋下于多哈签署了全面和平框架协议。该协议是就未解决问题开展谈判的基础，包括安全安排和停火监督。

金沙萨指控基加利支持AFC/M23，卢旺达对此予以否认。卢旺达则表示，刚果当局支持并武装卢旺达解放民主力量，基加利认为该组织对其国家安全构成威胁。

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