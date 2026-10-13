Unia Afrykańska przeprowadziła w stolicy Rwandy, Kigali, konsultacje mające na celu wsparcie procesu pokojowego na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga, gdzie walki trwają mimo wysiłków dyplomatycznych. Spotkania 6 października dotyczyły realizacji Waszyngtońskiego Porozumienia Pokojowego, ustaleń dotyczących bezpieczeństwa, rozbrojenia, demobilizacji i reintegracji bojowników, ochrony uchodźców oraz regionalnej współpracy gospodarczej.

Delegacja Unii Afrykańskiej

W skład delegacji weszli była prezydent Etiopii Sahle-Work Zewde, były prezydent Kenii Uhuru Kenyatta oraz były prezydent Botswany Mokgweetsi Masisi. Zewde jest zastępczynią przewodniczącego Grupy Ułatwiającej Unii Afrykańskiej ds. procesu pokojowego we wschodniej części DR Konga.

Jak podaje Al Jazeera, przed konsultacjami w Kigali delegacja odbyła 5 października spotkania w kongijskim mieście Goma. Rozmawiała tam z przedstawicielami Misji Stabilizacyjnej ONZ w DR Konga, Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej, Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, Rozszerzonego Wspólnego Mechanizmu Weryfikacji Plus oraz Sojuszu Rzeki Kongo/ruchu M23.

Po spotkaniach w Gomie grupa wezwała strony do przestrzegania zobowiązań dotyczących zawieszenia broni, współpracy z mechanizmami weryfikacyjnymi oraz powstrzymania się od działań mogących podważyć proces pokojowy. Podkreśliła również potrzebę ochrony ludności cywilnej, bezpiecznego dostępu humanitarnego oraz zapobiegania przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć.

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Równoległe procesy pokojowe

W Kigali mediatorzy osobno konsultowali się z rwandyjskimi urzędnikami i przedstawicielami instytucji regionalnych. Omawiano zobowiązania w dziedzinie bezpieczeństwa, ochronę uchodźców i osób powracających, a także możliwość śledzenia pochodzenia minerałów, handel transgraniczny, energetykę i infrastrukturę. Delegacja planuje przeprowadzić kolejne kontakty w Kinszasie.

Waszyngtońskie Porozumienie Pokojowe, które DR Konga i Rwanda podpisały 27 czerwca 2025 roku, dotyczy stosunków dwustronnych i zobowiązań w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym kwestii ugrupowań zbrojnych i obecności sił we wschodniej części DR Konga. Osobno przedstawiciele rządu DR Konga i AFC/M23 podpisali 15 listopada 2025 roku w Dosze, przy mediacji Kataru, porozumienie ramowe w sprawie kompleksowego pokoju. Stanowi ono podstawę negocjacji dotyczących nierozstrzygniętych kwestii, w tym ustaleń bezpieczeństwa i monitorowania zawieszenia broni.

Kinszasa oskarża Kigali o wspieranie AFC/M23, czemu Rwanda zaprzecza. Rwanda z kolei twierdzi, że kongijskie władze wspierają i uzbrajają Demokratyczne Siły Wyzwolenia Rwandy, które Kigali uznaje za zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa narodowego.

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