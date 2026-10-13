Африканский союз провел в столице Руанды Кигали консультации, призванные продвинуть мирный процесс на востоке Демократической Республики Конго, где боевые действия продолжаются несмотря на дипломатические усилия. Встречи 6 октября были посвящены выполнению Вашингтонского мирного соглашения, договоренностям в сфере безопасности, разоружению, демобилизации и реинтеграции бойцов, защите беженцев и региональному экономическому сотрудничеству.

Делегация Африканского союза

В состав делегации вошли бывшая президент Эфиопии Сахле-Ворк Зевде, бывший президент Кении Ухуру Кениата и бывший президент Ботсваны Мокгвитси Масиси. Зевде является заместителем председателя Группы содействия Африканского союза по мирному процессу в восточной части ДР Конго.

Как сообщает Al Jazeera, перед консультациями в Кигали делегация 5 октября провела встречи в конголезском городе Гома. Там она общалась с представителями Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго, Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, Международного комитета Красного Креста, Расширенного совместного механизма верификации плюс и Альянса реки Конго/движения M23.

После встреч в Гоме группа призвала стороны соблюдать обязательства по прекращению огня, сотрудничать с механизмами верификации и воздерживаться от действий, способных подорвать мирный процесс. Она также подчеркнула необходимость защиты гражданского населения, безопасного гуманитарного доступа и предотвращения сексуального и гендерно обусловленного насилия.

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Параллельные мирные процессы

В Кигали посредники отдельно консультировались с должностными лицами Руанды и представителями региональных институтов. Обсуждались обязательства в сфере безопасности, защита беженцев и возвращающихся лиц, а также отслеживаемость происхождения полезных ископаемых, трансграничная торговля, энергетика и инфраструктура. Следующие контакты делегация планирует провести в Киншасе.

Вашингтонское мирное соглашение, которое ДР Конго и Руанда подписали 27 июня 2025 года, касается двусторонних отношений и обязательств в сфере безопасности, в частности в отношении вооруженных группировок и присутствия сил на востоке ДР Конго. Отдельно представители правительства ДР Конго и AFC/M23 15 ноября 2025 года подписали в Дохе при посредничестве Катара рамочное соглашение о всеобъемлющем мире. Оно является основой для переговоров по неурегулированным вопросам, включая договоренности в сфере безопасности и мониторинг прекращения огня.

Киншаса обвиняет Кигали в поддержке AFC/M23, что Руанда отрицает. Руанда, в свою очередь, заявляет, что конголезские власти поддерживают и вооружают Демократические силы освобождения Руанды, которые Кигали считает угрозой своей национальной безопасности.

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