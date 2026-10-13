欧元跌至1.11美元，为2025年5月以来的最低水平。自2026年初以来，欧元区国家的共同货币已贬值约5%。据阿纳多卢通讯社报道，欧元区的金融和政治不确定性，尤其是法国局势以及西班牙提前举行选举，加大了欧元的压力。

法国财政对货币构成压力

作为欧元区第二大经济体的法国所发生的事件，成为欧元走弱的关键因素。受地缘政治风险和全球债券抛售影响，10年期法国国债收益率接近5%，并达到2002年以来的最高水平。

根据法国国家统计与经济研究所INSEE的数据，法国国家预算赤字升至国内生产总值的5.8%，超过欧盟设定的3%门槛。该国名义公共债务达到3.6万亿欧元，即国内生产总值的119%，同样高于占国内生产总值60%的《马斯特里赫特条约》标准。法国与德国借贷成本之间的差距达到2012年债务危机以来的最大水平。

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欧洲央行的限制

该通讯社还将法国的政治危机和街头抗议、意大利的债务脆弱性，以及西班牙首相佩德罗·桑切斯定于11月举行的提前选举列为额外的不稳定因素。与此同时，中东危机正在推高能源成本，并加剧全球债券市场的波动。

在这种条件下，全球资本正流向作为避险资产的美元。分析人士认为，尽管拥有共同货币，欧元区各国金融市场的碎片化结构使该地区更容易受到此类冲击影响。

金融和政治风险正在缩小欧洲中央银行实施货币政策的空间。市场对明年三次加息的预期已变为两次、每次25个基点的加息。ING全球市场研究主管克里斯·特纳预测，受美国联邦储备系统强硬立场和债券收益率上升影响，未来两个季度欧元兑美元汇率可能维持在1.10至1.15区间。

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