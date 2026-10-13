Евро снизился до 1,11 доллара США — самого низкого уровня с мая 2025 года. С начала 2026 года общая валюта стран еврозоны потеряла около 5% стоимости. Как сообщает Anadolu Agency, давление на евро усилили финансовая и политическая неопределенность в еврозоне, в частности ситуация во Франции и досрочные выборы в Испании.

Французские финансы давят на валюту

Ключевым фактором ослабления евро стали события во Франции, второй по величине экономике еврозоны. Доходность 10-летних французских облигаций приблизилась к 5% и достигла самого высокого уровня с 2002 года на фоне геополитических рисков и глобальной распродажи облигаций.

По данным французского Национального института статистики и экономических исследований INSEE, дефицит государственного бюджета Франции вырос до 5,8% ВВП, превысив установленный ЕС порог в 3%. Номинальный государственный долг страны достиг €3,6 трлн, или 119% ВВП, что также выше Маастрихтского критерия в 60% ВВП. Разница между стоимостью заимствований Франции и Германии стала наибольшей со времени долгового кризиса 2012 года.

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Ограничения для ЕЦБ

Дополнительными факторами нестабильности агентство называет политический кризис и уличные протесты во Франции, долговую уязвимость Италии, а также досрочные выборы, которые премьер-министр Испании Педро Санчес назначил на ноябрь. В то же время кризис на Ближнем Востоке повышает расходы на энергию и усиливает колебания на мировом рынке облигаций.

В таких условиях глобальный капитал направляется в доллар США как в защитный актив. Аналитики считают, что фрагментированная структура национальных финансовых рынков еврозоны делает регион более уязвимым к подобным потрясениям, несмотря на общую валюту.

Финансовые и политические риски сужают возможности Европейского центрального банка для денежно-кредитной политики. Ожидания относительно трех повышений ставок в следующем году изменились на два повышения по 25 базисных пунктов. Руководитель исследований глобальных рынков ING Крис Тернер прогнозирует, что в течение следующих двух кварталов курс евро к доллару может оставаться в пределах 1,10–1,15 из-за жесткой позиции Федеральной резервной системы США и роста доходности облигаций.

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