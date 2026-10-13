Euro spadło do 1,11 dolara amerykańskiego, najniższego poziomu od maja 2025 roku. Od początku 2026 roku wspólna waluta państw strefy euro straciła około 5% wartości. Jak informuje Anadolu Agency, presję na euro nasiliła niepewność finansowa i polityczna w strefie euro, w szczególności sytuacja we Francji oraz przedterminowe wybory w Hiszpanii.

Francuskie finanse wywierają presję na walutę

Kluczowym czynnikiem osłabienia euro stały się wydarzenia we Francji, drugiej co do wielkości gospodarce strefy euro. Rentowność 10-letnich francuskich obligacji zbliżyła się do 5% i osiągnęła najwyższy poziom od 2002 roku w związku z ryzykiem geopolitycznym oraz globalną wyprzedażą obligacji.

Według francuskiego Narodowego Instytutu Statystyki i Badań Ekonomicznych INSEE deficyt budżetu państwa Francji wzrósł do 5,8% PKB, przekraczając ustalony przez UE próg 3%. Nominalny dług publiczny kraju osiągnął 3,6 bln euro, czyli 119% PKB, co również przekracza kryterium z Maastricht wynoszące 60% PKB. Różnica między kosztami pożyczania Francji i Niemiec stała się największa od kryzysu zadłużeniowego w 2012 roku.

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Ograniczenia dla EBC

Agencja wskazuje również jako dodatkowe czynniki niestabilności kryzys polityczny i uliczne protesty we Francji, podatność Włoch na zadłużenie, a także przedterminowe wybory wyznaczone przez premiera Hiszpanii Pedra Sancheza na listopad. Jednocześnie kryzys na Bliskim Wschodzie podnosi koszty energii i nasila wahania na światowym rynku obligacji.

W takich warunkach globalny kapitał kieruje się ku dolarowi amerykańskiemu jako bezpiecznej przystani. Analitycy uważają, że rozdrobniona struktura krajowych rynków finansowych strefy euro czyni region bardziej podatnym na podobne wstrząsy, mimo wspólnej waluty.

Ryzyka finansowe i polityczne zawężają możliwości Europejskiego Banku Centralnego w zakresie polityki pieniężnej. Oczekiwania dotyczące trzech podwyżek stóp w przyszłym roku zmieniły się na dwie podwyżki po 25 punktów bazowych. Chris Turner, szef badań rynków globalnych w ING, prognozuje, że w ciągu kolejnych dwóch kwartałów kurs euro do dolara może utrzymywać się w przedziale 1,10–1,15 z powodu restrykcyjnego stanowiska Rezerwy Federalnej USA i rosnących rentowności obligacji.

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