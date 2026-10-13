在爱沙尼亚，工会联合会和雇主联合会已开始就明年的最低工资展开谈判。工会提议将其提高超过4%，至每月1000欧元以上，ERR News报道。

工会的提议

目前，爱沙尼亚的最低工资为每月946欧元，相当于平均工资的43%。爱沙尼亚工会联合会主席卡娅·瓦斯克表示，员工一方以2023年达成的善意协议所规定的水平为起点展开谈判。根据这一方法，明年的最低工资应达到平均工资的47.5%。

瓦斯克还提醒说，三年前签署的协议规定逐步将最低工资提高至平均工资的50%。她认为，在物价上涨的情况下，需要提高工资，以便人们能够依靠自己的收入生活。

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雇主的立场

雇主联合会将在下一轮谈判中提出反建议。其首席执行官汉多·苏特认为，工会提出的涨幅过大。他表示，工资增长速度必须是企业能够承受的，尤其是塔林和塔尔图以外的企业，否则一些地方的工作岗位可能会消失。

苏特指出，尽管该国经济温和增长，但仍存在很大的不确定性。他认为，冬季能源价格将推高通胀并对经济增长构成压力，生产资源的成本也在上升。

最低工资涉及哪些人

21世纪初，爱沙尼亚的最低工资相当于平均工资的30%，而几年前这一比例为41%。该国约有2万人领取最低工资。最低工资水平还会影响最低育儿补贴、失业救济金，以及在某些情况下的幼儿园费用。

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