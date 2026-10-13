W Estonii Konfederacja Estońskich Związków Zawodowych i Konfederacja Pracodawców rozpoczęły negocjacje w sprawie płacy minimalnej na przyszły rok. Związki zawodowe proponują podnieść ją o ponad 4% — do kwoty przekraczającej 1000 euro miesięcznie, informuje ERR News.

Propozycja związków zawodowych

Obecnie płaca minimalna w Estonii wynosi 946 euro miesięcznie, czyli 43% średniego wynagrodzenia. Przewodnicząca Konfederacji Estońskich Związków Zawodowych Kaja Vask powiedziała, że strona pracownicza rozpoczęła negocjacje od poziomu przewidzianego w porozumieniu dobrej woli zawartym w 2023 roku. Zgodnie z tym podejściem płaca minimalna w przyszłym roku powinna osiągnąć 47,5% średniego wynagrodzenia.

Vask przypomniała również, że porozumienie podpisane trzy lata temu przewiduje stopniowe podniesienie płacy minimalnej do 50% średniego wynagrodzenia. Jej zdaniem podwyżka jest potrzebna, aby ludzie mogli utrzymać się ze swoich zarobków w warunkach rosnących cen.

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Stanowisko pracodawców

Konfederacja Pracodawców przedstawi kontrpropozycję w kolejnych rundach negocjacji. Jej dyrektor generalny Hando Sutter uważa podwyżkę zaproponowaną przez związki zawodowe za zbyt dużą. Jego zdaniem tempo wzrostu wynagrodzeń musi być możliwe do udźwignięcia dla biznesu, zwłaszcza dla przedsiębiorstw poza Tallinem i Tartu, w przeciwnym razie w niektórych miejscach mogą zniknąć miejsca pracy.

Sutter zauważył, że mimo umiarkowanego wzrostu gospodarczego w kraju utrzymuje się znaczna niepewność. Jego zdaniem ceny energii zimą będą napędzać inflację i wywierać presję na wzrost gospodarczy, a koszty zasobów produkcyjnych również rosną.

Kogo dotyczy płaca minimalna

Na początku XXI wieku płaca minimalna w Estonii była równa 30% średniego wynagrodzenia, a kilka lat temu wskaźnik ten wynosił 41%. Około 20 tys. osób w kraju otrzymuje płacę minimalną. Jej wysokość wpływa także na minimalne świadczenia dla rodziców, zasiłki dla bezrobotnych oraz, w niektórych przypadkach, opłaty za przedszkola.

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