Профспілки Естонії хочуть підвищити мінімальну зарплату понад €1000 — ERR News

В Естонії Конфедерація профспілок і Конфедерація роботодавців розпочали переговори щодо мінімальної заробітної плати на наступний рік. Профспілки пропонують підвищити її більш як на 4% — до суми понад €1000 на місяць, повідомляє ERR News.

Пропозиція профспілок

Наразі мінімальна зарплата в Естонії становить €946 на місяць, або 43% від середньої зарплати. Голова Конфедерації профспілок Естонії Кая Васк заявила, що сторона працівників почала переговори з рівня, передбаченого угодою про добру волю, укладеною 2023 року. За цим підходом мінімальна оплата праці наступного року мала б сягнути 47,5% від середньої зарплати.

Васк також нагадала, що угода, підписана три роки тому, передбачає поступове доведення мінімальної зарплати до 50% від середньої. На її думку, підвищення потрібне, аби люди могли прожити на свій заробіток в умовах зростання цін.

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Позиція роботодавців

Конфедерація роботодавців представить контрпропозицію в наступних раундах переговорів. Її генеральний директор Хандо Суттер вважає запропоноване профспілками підвищення надто значним. За його словами, темпи зростання зарплати мають бути посильними для бізнесу, особливо для підприємств поза Таллінном і Тарту, інакше в окремих місцях можуть зникнути робочі місця.

Суттер зазначив, що попри помірне економічне зростання в країні зберігається значна невизначеність. На його думку, ціни на енергію взимку підживлюватимуть інфляцію та тиснутимуть на економічне зростання, а вартість виробничих ресурсів також підвищується.

Кого стосується мінімальна зарплата

На початку XXI століття мінімальна зарплата в Естонії дорівнювала 30% від середньої, а кілька років тому цей показник становив 41%. Близько 20 тисяч людей у країні отримують мінімальну зарплату. Її розмір також впливає на мінімальні виплати для батьків, допомогу з безробіття та, у деяких випадках, на плату за дитячі садки.

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