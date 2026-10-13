В Эстонии Конфедерация профсоюзов и Конфедерация работодателей начали переговоры о минимальной заработной плате на следующий год. Профсоюзы предлагают повысить ее более чем на 4% — до суммы свыше €1000 в месяц, сообщает ERR News.

Предложение профсоюзов

Сейчас минимальная зарплата в Эстонии составляет €946 в месяц, или 43% от средней зарплаты. Председатель Конфедерации профсоюзов Эстонии Кая Васк заявила, что сторона работников начала переговоры с уровня, предусмотренного соглашением о доброй воле, заключенным в 2023 году. Согласно этому подходу, минимальная оплата труда в следующем году должна была бы достичь 47,5% от средней зарплаты.

Васк также напомнила, что соглашение, подписанное три года назад, предусматривает постепенное доведение минимальной зарплаты до 50% от средней. По ее мнению, повышение необходимо, чтобы люди могли прожить на свой заработок в условиях роста цен.

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Позиция работодателей

Конфедерация работодателей представит контрпредложение в следующих раундах переговоров. Ее генеральный директор Хандо Суттер считает предложенное профсоюзами повышение слишком значительным. По его словам, темпы роста зарплат должны быть посильными для бизнеса, особенно для предприятий за пределами Таллинна и Тарту, иначе в отдельных местах могут исчезнуть рабочие места.

Суттер отметил, что, несмотря на умеренный экономический рост, в стране сохраняется значительная неопределенность. По его мнению, цены на энергию зимой будут подпитывать инфляцию и давить на экономический рост, а стоимость производственных ресурсов также повышается.

Кого касается минимальная зарплата

В начале XXI века минимальная зарплата в Эстонии равнялась 30% от средней, а несколько лет назад этот показатель составлял 41%. Около 20 тысяч человек в стране получают минимальную зарплату. Ее размер также влияет на минимальные выплаты родителям, пособия по безработице и, в некоторых случаях, на плату за детские сады.

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