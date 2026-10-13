加拿大边境服务局（CBSA）已启动针对中国公民容祥元（Rong Xiang Yuan）的遣返程序，他也被称为Tiger Yuan。该机构称，这名63岁男子可能在20世纪80年代于中国人民解放军服役期间犯下战争罪或危害人类罪。CBSA还表示，他在申请加拿大永久居民身份时，涉嫌歪曲其军事经历的信息。据Global News报道。

案件已移交移民审裁处

加拿大移民和难民委员会确认，已收到CBSA就容祥元提交的转介，将就其是否可留在加拿大举行可受理性听证会。相关程序涉及《移民和难民保护法》中关于战争罪或危害人类罪的条款，以及在移民案件中隐瞒或歪曲重要事实的问题。听证日期尚未确定。

容祥元否认相关指控。他的律师丹尼尔·里德表示，其客户曾在中越冲突期间受伤，随后获得服役表彰，但并未参与战争罪行。该律师称，容祥元从未在中国、加拿大或其他国家因这类行为被起诉或定罪。

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根据1988年3月《人民日报》的报道以及社交媒体帖子，容祥元曾任排长，并参与了与越南军队的战斗冲突。网络刊文称，他在云南省前线指挥第13侦察排，参与作战行动并俘获越南战俘。

公共与政治活动

容祥元于2008年获得加拿大永久居民身份，居住在温哥华附近。他创立了Canada-China Association for Promoting Friendly Relations，并被列为该组织创始董事会成员之一。该组织宣称其宗旨是促进加中友好关系，而不列颠哥伦比亚省当局因其未提交规定文件，于2019年将其解散。

容祥元曾出席华裔加拿大人社区活动，加拿大政治人士和中国领事馆代表也出席了这些活动。2016年，他向贾斯廷·特鲁多选区协会捐赠了1,500加元，并向加拿大自由党捐赠了2,800加元。容祥元的律师强调，其客户未与加拿大政治人士进行个人或私下会面，也没有试图在合法政治捐款之外影响民主进程。

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