W Kanadzie Kanadyjska Agencja Służb Granicznych (CBSA) rozpoczęła procedurę deportacyjną wobec obywatela Chin Rong Xiang Yuana, znanego również jako Tiger Yuan. Według agencji 63-letni mężczyzna mógł popełnić zbrodnie wojenne lub zbrodnie przeciwko ludzkości podczas służby w Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej w latach 80. CBSA twierdzi również, że miał rzekomo podać nieprawdziwe informacje o swoim doświadczeniu wojskowym, gdy ubiegał się o status stałego rezydenta Kanady. Poinformował o tym Global News.

Sprawę przekazano do trybunału imigracyjnego

Kanadyjska Rada ds. Imigracji i Uchodźców potwierdziła otrzymanie od CBSA skierowania w sprawie Yuana na przesłuchanie dotyczące dopuszczalności jego pobytu w kraju. Postępowanie dotyczy przepisów ustawy o imigracji i ochronie uchodźców odnoszących się do zbrodni wojennych lub zbrodni przeciwko ludzkości, a także ukrywania lub przedstawiania nieprawdziwych istotnych faktów w sprawie imigracyjnej. Termin przesłuchania nie został jeszcze wyznaczony.

Yuan zaprzecza oskarżeniom. Jego prawnik Daniel Reid oświadczył, że klient został ranny podczas konfliktu chińsko-wietnamskiego, a następnie otrzymał odznaczenie za służbę, jednak nie był zaangażowany w zbrodnie wojenne. Według prawnika Yuan nigdy nie został oskarżony ani skazany za takie czyny w Chinach, Kanadzie ani w innych krajach.

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Zgodnie z publikacją People’s Daily z marca 1988 roku oraz wpisami w mediach społecznościowych Yuan był dowódcą plutonu i uczestniczył w starciu bojowym z wojskami wietnamskimi. W publikacjach internetowych twierdzi się, że dowodził 13. plutonem rozpoznawczym na pierwszej linii frontu w prowincji Junnan, uczestniczył w operacjach bojowych i pojmaniu wietnamskich jeńców.

Działalność publiczna i polityczna

Yuan uzyskał status stałego rezydenta Kanady w 2008 roku i mieszka w pobliżu Vancouver. Założył Canada-China Association for Promoting Friendly Relations i figurował wśród członków jej rady założycielskiej. Organizacja deklarowała cel promowania przyjaznych relacji Kanady i Chin, a władze Kolumbii Brytyjskiej rozwiązały ją w 2019 roku z powodu nieprzedłożenia wymaganej dokumentacji.

Yuan uczestniczył w wydarzeniach chińsko-kanadyjskiej społeczności, na których obecni byli kanadyjscy politycy i przedstawiciele chińskiego konsulatu. W 2016 roku przekazał 1 500 dolarów kanadyjskich stowarzyszeniu okręgu wyborczego Justina Trudeau oraz 2 800 dolarów kanadyjskich Liberalnej Partii Kanady. Prawnik Yuana podkreślił, że jego klient nie odbywał osobistych ani prywatnych spotkań z kanadyjskimi politykami i nie próbował wpływać na proces demokratyczny poza zgodnymi z prawem darowiznami politycznymi.

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