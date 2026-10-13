В Канаде Канадская пограничная служба (CBSA) начала процедуру депортации гражданина Китая Жун Сян Юаня, также известного как Tiger Yuan. По утверждению ведомства, 63-летний мужчина мог совершить военные преступления или преступления против человечности во время службы в Народно-освободительной армии Китая в 1980-х годах. CBSA также заявляет, что он якобы исказил сведения о своем военном опыте, когда подавал заявление на статус постоянного жителя Канады. Об этом сообщает Global News.

Дело передали в иммиграционный трибунал

Совет по делам иммиграции и беженцев Канады подтвердил получение от CBSA направления в отношении Юаня на слушание по вопросу о допустимости его пребывания в стране. Производство касается положений закона об иммиграции и защите беженцев о военных преступлениях или преступлениях против человечности, а также сокрытия или искажения существенных фактов в иммиграционном деле. Дата слушания пока не назначена.

Юань отрицает обвинения. Его адвокат Дэниел Рид заявил, что клиент был ранен во время китайско-вьетнамского конфликта и впоследствии получил награду за службу, однако не был причастен к военным преступлениям. По словам адвоката, Юаня никогда не обвиняли и не осуждали за такие деяния ни в Китае, ни в Канаде, ни в других странах.

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Согласно публикации People’s Daily от марта 1988 года и постам в социальных сетях, Юань был командиром взвода и участвовал в боевом столкновении с вьетнамскими войсками. В онлайн-публикациях утверждается, что он командовал 13-м разведывательным взводом на передовой в провинции Юньнань, участвовал в боевых операциях и захвате вьетнамских пленных.

Общественная и политическая активность

Юань получил статус постоянного жителя Канады в 2008 году и живет недалеко от Ванкувера. Он основал Canada-China Association for Promoting Friendly Relations и числился среди членов ее учредительного совета. Организация заявляла целью содействие дружественным отношениям Канады и Китая, а власти Британской Колумбии распустили ее в 2019 году из-за непредставления обязательной документации.

Юань посещал мероприятия китайско-канадской общины, на которых присутствовали канадские политики и представители китайского консульства. В 2016 году он пожертвовал 1 500 канадских долларов ассоциации избирательного округа Джастина Трюдо и 2 800 канадских долларов Либеральной партии Канады. Адвокат Юаня подчеркнул, что его клиент не имел личных или частных встреч с канадскими политиками и не пытался влиять на демократический процесс за пределами законных политических пожертвований.

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