Południowokoreańska Narodowa Służba Ubezpieczenia Zdrowotnego uruchomi w środę system służący do śledzenia i wymiany informacji o prawdopodobnie sfałszowanych dokumentach, które cudzoziemcy składają w celu uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego lub zarejestrowania osób pozostających na ich utrzymaniu.

Wymiana danych między biurami regionalnymi

Nowy system umożliwi biurom służby w całym kraju wymianę danych dotyczących kontroli dokumentów oraz przypadków, w których pojawiły się podejrzenia ich sfałszowania. Obejmie on dokumenty wydane za granicą, składane w celu przystąpienia do systemu ubezpieczenia zdrowotnego i rejestracji osób pozostających na utrzymaniu.

Jak informuje Korea Herald, decyzję podjęto po przypadkach, gdy dokumenty przedstawione przez niektórych cudzoziemców wzbudziły wątpliwości co do ich autentyczności.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Weryfikacja zagranicznych dokumentów

Służba stosowała już oficjalne procedury poświadczania, w tym apostille, do weryfikacji zagranicznych dokumentów — na przykład zaświadczeń o stanie rodzinnym i małżeństwie. Różne formaty dokumentów, zasady ich wystawiania i poświadczania w różnych krajach, a także rozpowszechnienie zdalnego składania dokumentów utrudniały jednak ustalenie autentyczności.

Nowy system ma uzupełnić istniejące mechanizmy, pomagając lokalnym biurom przechowywać i wymieniać wyniki weryfikacji. Służba planuje również współpracę z Ministerstwem Sprawiedliwości i innymi właściwymi organami, aby udoskonalić metody weryfikacji. Wnioskodawcy będą z wyprzedzeniem informowani o możliwej odpowiedzialności cywilnej i karnej za składanie sfałszowanych dokumentów.

Czytaj nas na