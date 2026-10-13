Национальная служба медицинского страхования Южной Кореи в среду запустит систему для отслеживания и обмена информацией о предположительно поддельных документах, которые иностранцы подают для оформления медицинского страхования или регистрации иждивенцев.

Обмен данными между региональными офисами

Новая система позволит офисам службы по всей стране обмениваться данными о проверках документов и случаях, в которых возникли подозрения в их подделке. Она будет распространяться на документы, выданные за рубежом и подаваемые для включения в систему медицинского страхования и регистрации иждивенцев.

Как сообщает Korea Herald, решение приняли после случаев, когда документы, предоставленные отдельными иностранными гражданами, вызвали сомнения в их подлинности.

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Проверка иностранных документов

Служба уже применяла официальные процедуры удостоверения, включая апостиль, для проверки зарубежных документов — например, свидетельств о семейном положении и браке. В то же время различные форматы документов, правила их оформления и удостоверения в разных странах, а также распространение дистанционной подачи усложняли установление подлинности.

Новая система должна дополнить существующие механизмы, помогая местным офисам хранить и обмениваться результатами проверок. Служба также планирует сотрудничать с Министерством юстиции и другими соответствующими органами, чтобы усовершенствовать методы верификации. Заявителей будут заранее информировать о возможной гражданской и уголовной ответственности за подачу поддельных документов.

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