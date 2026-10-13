W Luksemburgu Federacja Rosyjska — państwo-agresor — oświadczyła, że od 2022 roku sprzedała państwom Unii Europejskiej surowce energetyczne o wartości 320,7 mld dolarów, mimo sankcji nałożonych w związku z wojną przeciwko Ukrainie. Jak informuje France 24, powiedział o tym rosyjski wicepremier ds. energii Aleksandr Nowak. Określił tę kwotę jako wartość dostaw surowców energetycznych do państw UE.

Dostawy mimo sankcji

Według Nowaka w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2026 roku kraje europejskie kupiły rosyjskie węglowodory za 21,3 mld dolarów. Rosyjski urzędnik wyjaśnił kontynuowanie dostaw wyjątkami od ograniczeń sankcyjnych dla poszczególnych kierunków. Oświadczył również, że eksport ropy z Rosji może do końca roku powrócić do poziomów sprzed wojny.

Po rozpoczęciu przez Rosję wojny przeciwko Ukrainie w 2022 roku Unia Europejska wprowadziła liczne sankcje wobec Rosji. Jednocześnie niektóre państwa, w tym Francja, nadal kupują rosyjskie węglowodory, przede wszystkim skroplony gaz ziemny. Nieposiadające dostępu do morza Słowacja i Węgry korzystają z wyjątków pozwalających im kupować rosyjską ropę dostarczaną rurociągami.

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Stanowisko Szwecji

Szwedzka minister spraw zagranicznych Maria Malmer Stenergard, przybywając na spotkanie szefów dyplomacji UE w Luksemburgu, porównała kwotę podaną przez Rosję z 218,7 mld euro, czyli 244 mld dolarów, wsparcia udzielonego przez Unię Europejską Ukrainie od początku wojny. Jej zdaniem wartość importu rosyjskich surowców energetycznych do UE przekroczyła pomoc dla Ukrainy.

Oświadczyła również, że wykorzystanie zamrożonych w bloku rosyjskich aktywów państwowych mogłoby niemal podwoić łączną wartość wsparcia dla Ukrainy. Według France 24 wskaźnik podany przez Rosję nie obejmuje rosyjskiej ropy, która trafia do Europy pośrednio po przetworzeniu w państwach trzecich, w tym w Indiach lub Turcji.

Państwa europejskie skrytykowały także porozumienie, które pozwala Stanom Zjednoczonym importować rosyjski olej napędowy. W odpowiedzi sekretarz skarbu USA Scott Bessent oskarżył Europejczyków o hipokryzję, oświadczając, że nadal finansują prezydenta Rosji Władimira Putina.

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