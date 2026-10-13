В Люксембурге Российская Федерация — государство-агрессор — заявила, что с 2022 года продала странам Европейского Союза энергоносители на 320,7 млрд долларов, несмотря на санкции, введенные из-за войны против Украины. Как сообщает France 24, об этом заявил вице-премьер РФ по вопросам энергетики Александр Новак. Он назвал эту сумму объемом поставок энергоресурсов в государства ЕС.

Поставки несмотря на санкции

По словам Новака, в течение первых девяти месяцев 2026 года европейские страны приобрели российских углеводородов на 21,3 млрд долларов. Российский чиновник объяснил продолжение поставок исключениями из санкционных ограничений для отдельных направлений. Он также заявил, что экспорт нефти из РФ к концу года может вернуться к довоенным объемам.

Евросоюз после начала войны России против Украины в 2022 году ввел многочисленные санкции против РФ. В то же время некоторые государства, в частности Франция, продолжают закупать российские углеводороды, прежде всего сжиженный природный газ. Не имеющие выхода к морю Словакия и Венгрия пользуются исключениями, позволяющими им покупать российскую нефть, поставляемую по трубопроводам.

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Позиция Швеции

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард, прибыв на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге, сравнила названную Россией сумму с 218,7 млрд евро, или 244 млрд долларов, поддержки, предоставленной Евросоюзом Украине с начала войны. По ее словам, объем импорта российских энергоносителей в ЕС превысил помощь Украине.

Она также заявила, что использование замороженных в блоке российских суверенных активов могло бы почти удвоить общий объем поддержки Украины. По данным France 24, названный Россией показатель не учитывает российскую нефть, которая попадает в Европу косвенным путем после переработки в третьих странах, в частности в Индии или Турции.

Европейские страны также раскритиковали соглашение, позволяющее Соединенным Штатам импортировать российское дизельное топливо. В ответ министр финансов США Скотт Бессент обвинил европейцев в лицемерии, заявив, что они продолжают финансировать президента РФ Владимира Путина.

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