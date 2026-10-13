在卢森堡，俄罗斯联邦——侵略国——表示，自2022年以来，尽管因对乌克兰发动战争而受到制裁，俄罗斯仍向欧盟国家出售了价值3207亿美元的能源资源。据France 24报道，俄罗斯主管能源事务的副总理亚历山大·诺瓦克作出了这一表态。他称，这一金额是对欧盟成员国的能源资源供应额。

制裁下的供应

诺瓦克表示，在2026年前九个月，欧洲国家购买了价值213亿美元的俄罗斯碳氢化合物。这名俄罗斯官员将供应持续归因于针对某些领域的制裁限制豁免。他还表示，俄罗斯石油出口到年底可能恢复至战前水平。

俄罗斯于2022年发动对乌克兰的战争后，欧盟对俄罗斯实施了多项制裁。与此同时，包括法国在内的一些国家仍在购买俄罗斯碳氢化合物，主要是液化天然气。没有出海口的斯洛伐克和匈牙利利用豁免，得以购买通过管道输送的俄罗斯石油。

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瑞典的立场

瑞典外交部长玛丽亚·马尔默·斯滕内加德抵达卢森堡参加欧盟外长会议时，将俄罗斯公布的金额与欧盟自战争开始以来向乌克兰提供的2187亿欧元，即2440亿美元援助进行了比较。她表示，欧盟进口俄罗斯能源的规模超过了对乌克兰的援助。

她还表示，动用欧盟冻结的俄罗斯主权资产，几乎可以将对乌克兰的支持总额增加一倍。据France 24报道，俄罗斯所称的这一数字不包括经印度或土耳其等第三国加工后间接进入欧洲的俄罗斯石油。

欧洲国家还批评了一项允许美国进口俄罗斯柴油的协议。美国财政部长斯科特·贝森特回应称，欧洲人虚伪，并表示他们仍在资助俄罗斯总统弗拉基米尔·普京。

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