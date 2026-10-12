Єврейське агентство: Ізраїль може прийняти мільйон іммігрантів — Jerusalem Post

Ізраїль має можливість прийняти мільйон нових іммігрантів за умови залучення необхідних ресурсів, заявив голова Єврейського агентства генерал-майор запасу Дорон Альмог на конференції в Єрусалимі. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на виступ Альмога на щорічному заході ізраїльської некомерційної організації Habayta.

Конференція під назвою «Прийняти наступний мільйон» відбулася в комплексі Cinema City у Єрусалимі. У ній брали участь урядовці, представники Єврейського агентства, громадські лідери та представники спільнот іммігрантів.

Розрив із поточними показниками

Альмог раніше вже озвучував ціль залучити до країни мільйон євреїв. У листопаді 2023 року він припускав, що зростання антисемітизму може спричинити приїзд такої кількості іммігрантів протягом наступних років.

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Водночас нинішні масштаби імміграції значно менші. За даними Міністерства алії та інтеграції Ізраїлю, у єврейському 5786 році до країни прибули трохи понад 20 тисяч іммігрантів із більш ніж 100 держав. Найбільше людей прибуло з Росії, Франції та США. Генеральна директорка міністерства Дганіт Санкар-Ланга в окремому інтерв’ю, опублікованому минулого місяця, оцінила очікувану кількість новоприбулих у 2026 році в 18–20 тисяч осіб.

Інтеграція та безпека громад

Міністр фінансів Бецалель Смотрич назвав алію, тобто переїзд євреїв до Ізраїлю, рушієм економічного зростання та заявив, що ситуація для єврейських громад за кордоном створює можливість для прибуття сотень тисяч людей. Міністр у справах діаспори та боротьби з антисемітизмом Аміхай Чиклі закликав готуватися до надзвичайних ситуацій у країнах із великими єврейськими громадами.

Учасники також обговорили адаптацію новоприбулих у школах, на роботі та місцевих громадах. Чиклі назвав мовний бар’єр однією з ключових перешкод для іммігрантів. Співкерівники Habayta Нетанель Ротенберг і Йосеф Хотер наголосили, що для успішної інтеграції потрібні не лише державні послуги, а й тривала підтримка громад. За даними організації, її мережа охоплює понад 45 громад і надає допомогу приблизно 100 тисячам іммігрантів п’ятьма мовами.

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