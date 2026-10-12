Израиль способен принять миллион новых иммигрантов при условии привлечения необходимых ресурсов, заявил председатель Еврейского агентства генерал-майор запаса Дорон Альмог на конференции в Иерусалиме. Об этом Jerusalem Post сообщает со ссылкой на выступление Альмога на ежегодном мероприятии израильской некоммерческой организации Habayta.

Конференция под названием «Принять следующий миллион» состоялась в комплексе Cinema City в Иерусалиме. В ней участвовали чиновники, представители Еврейского агентства, общественные лидеры и представители сообществ иммигрантов.

Разрыв с текущими показателями

Альмог ранее уже озвучивал цель привлечь в страну миллион евреев. В ноябре 2023 года он предполагал, что рост антисемитизма может привести к приезду такого количества иммигрантов в последующие годы.

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В то же время нынешние масштабы иммиграции значительно меньше. По данным Министерства алии и интеграции Израиля, в еврейском 5786 году в страну прибыли немногим более 20 тысяч иммигрантов из более чем 100 государств. Больше всего людей приехало из России, Франции и США. Генеральный директор министерства Дганит Санкар-Ланга в отдельном интервью, опубликованном в прошлом месяце, оценила ожидаемое количество новоприбывших в 2026 году в 18–20 тысяч человек.

Интеграция и безопасность общин

Министр финансов Бецалель Смотрич назвал алию, то есть переезд евреев в Израиль, двигателем экономического роста и заявил, что ситуация для еврейских общин за рубежом создает возможность для прибытия сотен тысяч людей. Министр по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом Амихай Чикли призвал готовиться к чрезвычайным ситуациям в странах с крупными еврейскими общинами.

Участники также обсудили адаптацию новоприбывших в школах, на работе и в местных общинах. Чикли назвал языковой барьер одним из ключевых препятствий для иммигрантов. Соруководители Habayta Нетанель Ротенберг и Йосеф Хотер подчеркнули, что для успешной интеграции необходимы не только государственные услуги, но и длительная поддержка общин. По данным организации, ее сеть охватывает более 45 общин и оказывает помощь примерно 100 тысячам иммигрантов на пяти языках.

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