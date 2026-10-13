Министерство внутренних дел и администрации Польши предлагает ввести до трёх лет лишения свободы за сознательное содействие дальнейшему пребыванию в стране человека, находящегося там вопреки правилам. Об этом сообщает RMF24.

Предлагаемые изменения

По данным издания Rzeczpospolita, заместитель министра внутренних дел и администрации Чеслав Мрочек представил замечания к проекту изменений в Уголовный кодекс, подготовленному Министерством юстиции. Он предложил дополнить статью 264a новым параграфом.

Предлагаемая норма предусматривает ответственность для того, кто, зная, что другой человек находится на территории Польши вопреки правилам, позволяет ему или облегчает его дальнейшее пребывание. Максимальное наказание за это может составить три года лишения свободы.

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Действующие нормы и критика

Сейчас статья 264a Уголовного кодекса Польши предусматривает до пяти лет лишения свободы для тех, кто с целью получения имущественной или личной выгоды позволяет другому человеку или облегчает ему пребывание в стране вопреки правилам. Новое предложение должно охватить действия, не связанные с получением такой выгоды.

В МВД Польши считают, что изменения помогут эффективнее бороться с контрабандой мигрантов. В то же время адвокат Радослав Башук, защищавший активистов, оправданных районным судом в Гайновке, заявил Rzeczpospolita, что норма может быть направлена не против контрабандистов, а против активистов и жителей приграничных районов, оказывающих гуманитарную помощь иностранцам, незаконно пересёкшим границу и находящимся в Польше.

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