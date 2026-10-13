Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Polski proponuje wprowadzenie kary do trzech lat pozbawienia wolności za świadome umożliwienie dalszego pobytu w kraju osobie, która przebywa tam niezgodnie z przepisami. Informuje o tym RMF24.

Proponowane zmiany

Według dziennika Rzeczpospolita wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek zgłosił uwagi do projektu zmian w Kodeksie karnym przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zaproponował uzupełnienie artykułu 264a o nowy paragraf.

Proponowany przepis przewiduje odpowiedzialność dla osoby, która, wiedząc, że inna osoba przebywa na terytorium Polski niezgodnie z przepisami, umożliwia jej lub ułatwia dalszy pobyt. Maksymalna kara za to może wynieść trzy lata więzienia.

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Obowiązujące przepisy i krytyka

Obecnie artykuł 264a polskiego Kodeksu karnego przewiduje do pięciu lat więzienia dla osób, które w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej umożliwiają albo ułatwiają innej osobie pobyt w kraju niezgodnie z przepisami. Nowa propozycja ma objąć działania niezwiązane z uzyskaniem takiej korzyści.

W polskim MSWiA uważają, że zmiany pomogą skuteczniej zwalczać przemyt migrantów. Jednocześnie adwokat Radosław Baszuk, który bronił aktywistów uniewinnionych przez sąd rejonowy w Hajnówce, powiedział Rzeczpospolitej, że przepis może być skierowany nie przeciwko przemytnikom, lecz przeciwko aktywistom i mieszkańcom terenów przygranicznych, którzy udzielają pomocy humanitarnej cudzoziemcom, którzy nielegalnie przekroczyli granicę i przebywają w Polsce.

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