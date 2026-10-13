Представитель правительства Ирака Хайдер аль-Аббуди заявил, что Иран и Соединенные Штаты оказывают давление на иракскую экономику, не предоставляя исключений, которые позволили бы экспортировать нефть через Ормузский пролив. Об этом Asharq Al-Awsat сообщает со ссылкой на телевизионное интервью чиновника.

По словам аль-Аббуди, экономика Ирака находится под давлением из-за отсутствия ответа Тегерана и Вашингтона по поводу таких исключений. Он также раскритиковал правительство бывшего премьер-министра Мохаммеда ас-Судани, заявив, что решение 2023 года изменить курс с 1470 до 1320 динаров за доллар нанесло государственной казне ущерб почти на 36 трлн иракских динаров.

Спор вокруг курса динара

Нынешнее правительство столкнулось с критикой после решения девальвировать динар до 1520 за доллар, объявленного в прошлый вторник. Официальный курс составляет 1520 динаров за доллар, тогда как на параллельном рынке — 1630 динаров. По данным издания, этот разрыв способствовал подорожанию товаров первой необходимости, в том числе продуктов питания.

Лидер коалиции «Государство права» Нури аль-Малики призвал граждан не использовать изменение курса доллара как повод для распространения обеспокоенности. Несмотря на меры правительства по сдерживанию цен, включая дополнительную продажу долларов на рынке и предложения строительных материалов в рассрочку, цены остались высокими.

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Оспаривание правительственного решения

Глава парламентского блока «Хукук» Сауд ас-Саади подал жалобу в Федеральный верховный суд, оспаривая постановление Кабинета министров №544 о курсе доллара к иракскому динару. По его словам, суд принял обращение и должен позднее назначить дату слушания.

Отдельно аль-Аббуди заявил, что премьер-министр Али аз-Заиди отверг вмешательство силовых структур или применение полицейских мер для регулирования валютного рынка. Это произошло после распространения аудиозаписи, в которой сотрудник линии жалоб МВД подтвердил возможность подать жалобу на обменные компании, продающие доллары по параллельному курсу.

Ячейка медиа безопасности и Министерство обороны заявили, что ответ сотрудника не отражал политику правительства. МВД назвало его личным действием сотрудника, не имевшего полномочий комментировать валютные вопросы, и сообщило о принятых в отношении него правовых мерах.

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