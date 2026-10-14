В Бангкоке, Таиланд, почти непрерывные ливни в конце сентября перегрузили дренажную систему и вызвали наводнения в различных районах города. За 48 часов — с 24 по 26 сентября — выпало более 300 мм осадков, после чего режим чрезвычайной ситуации объявили во всех 50 районах столицы. По правительственной оценке, стихия затронула около 329 тысяч домохозяйств, или примерно 700 тысяч жителей, сообщает Channel NewsAsia.

Вода не отступает в низинных районах

В районе Латкрабанг на восточной окраине Бангкока, расположенном в низинной местности, уровень воды на пике превышал один метр. Через две недели после ливней некоторые жилые улицы все еще оставались затопленными: жителям приходилось добираться до сухих участков за продуктами, а пожилым людям — передвигаться в резиновых сапогах или пользоваться транспортом.

Жители района заявляли, что предупреждения о подтоплении поступили уже тогда, когда вода начала прибывать. Они также связывали длительное затопление с засоренными стоками, строительным мусором и недостаточной откачкой воды.

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Дренаж не рассчитан на такие ливни

Эксперты объяснили, что главной причиной нынешнего наводнения в Бангкоке стали чрезвычайно интенсивные локальные осадки, а не большие объемы воды, поступавшие по реке Чаопхрая, как во время катастрофического наводнения 2011 года. Повторные дожди насытили водосборные территории, уровень воды в каналах вырос, а высокие приливы осложнили ее отведение в море.

По словам специалистов, городская застройка постепенно заняла природные зоны накопления воды и пути ее отвода. Ландшафтный архитектор Котчакорн Вораакхом заявила, что Бангкок утратил около половины из ориентировочно 3 тысяч каналов и все больше зависит от насосов и бетонной дренажной инфраструктуры. Предварительная оценка Университета Рангсит определила ущерб от наводнений в Таиланде за четыре дня в 25,3 млрд батов, или около 780 млн долларов.

Специалисты призывают усилить подготовку

Городская администрация Бангкока заявила, что насосные станции и водозатворы работали на полной мощности, однако уровень воды в основных каналах оставался высоким из-за поступления воды из прилегающих районов. Эксперты считают, что полностью избежать подтоплений при такой интенсивности осадков было бы невозможно, однако более своевременные предупреждения, надлежащее содержание дренажа, более точное моделирование зон затопления и согласованное управление водными ресурсами могли бы уменьшить ущерб.

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