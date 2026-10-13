Rzecznik rządu Iraku Haider al-Abbudi oświadczył, że Iran i Stany Zjednoczone wywierają presję na iracką gospodarkę, nie udzielając wyjątków, które umożliwiłyby eksport ropy przez Cieśninę Ormuz. Poinformował o tym Asharq Al-Awsat, powołując się na telewizyjny wywiad z urzędnikiem.

Według al-Abbudiego gospodarka Iraku znajduje się pod presją z powodu braku odpowiedzi Teheranu i Waszyngtonu w sprawie takich wyjątków. Skrytykował on również rząd byłego premiera Mohammeda al-Sudaniego, twierdząc, że decyzja z 2023 roku o zmianie kursu z 1470 do 1320 dinarów za dolara spowodowała straty skarbu państwa w wysokości niemal 36 bln dinarów irackich.

Spór wokół kursu dinara

Obecny rząd spotkał się z krytyką po ogłoszonej w ubiegły wtorek decyzji o dewaluacji dinara do 1520 za dolara. Oficjalny kurs wynosi 1520 dinarów za dolara, podczas gdy na rynku równoległym jest to 1630 dinarów. Według publikacji różnica ta przyczyniła się do wzrostu cen podstawowych towarów, w tym żywności.

Lider koalicji Państwo Prawa Nuri al-Maliki wezwał obywateli, by nie wykorzystywali zmiany kursu dolara jako pretekstu do szerzenia niepokoju. Mimo działań rządu mających powstrzymać wzrost cen, w tym dodatkowej sprzedaży dolarów na rynku i ofert materiałów budowlanych na raty, ceny pozostały wysokie.

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Zaskarżenie decyzji rządu

Przewodniczący parlamentarnego bloku Huquq Saud al-Saadi złożył skargę do Federalnego Sądu Najwyższego, kwestionując uchwałę Rady Ministrów nr 544 dotyczącą kursu dolara wobec dinara irackiego. Jak powiedział, sąd przyjął wniosek i ma później wyznaczyć termin rozprawy.

Osobno al-Abbudi oświadczył, że premier Ali al-Zaidi odrzucił interwencję służb bezpieczeństwa lub stosowanie środków policyjnych w celu regulowania rynku walutowego. Nastąpiło to po rozpowszechnieniu nagrania audio, na którym pracownik linii skarg Ministerstwa Spraw Wewnętrznych potwierdził możliwość złożenia skargi na firmy wymiany walut sprzedające dolary po kursie równoległym.

Komórka Mediów Bezpieczeństwa i Ministerstwo Obrony oświadczyły, że odpowiedź pracownika nie odzwierciedlała polityki rządu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nazwało ją osobistym działaniem pracownika, który nie był upoważniony do komentowania kwestii walutowych, oraz poinformowało o podjęciu wobec niego kroków prawnych.

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