伊拉克政府发言人海德尔·阿尔-阿布迪表示，伊朗和美国正在向伊拉克经济施压，未给予允许通过霍尔木兹海峡出口石油的豁免。据Asharq Al-Awsat援引这名官员的电视采访报道。

阿尔-阿布迪称，由于德黑兰和华盛顿未就此类豁免作出回应，伊拉克经济正承受压力。他还批评了前总理穆罕默德·阿斯-苏达尼的政府，称2023年将汇率从每美元1470第纳尔调整至1320第纳尔的决定，给国库造成了近36万亿伊拉克第纳尔的损失。

围绕第纳尔汇率的争议

现政府在上周二宣布将第纳尔贬值至每美元1520第纳尔后遭到批评。官方汇率为每美元1520第纳尔，而平行市场汇率为1630第纳尔。该媒体称，这一差距助推了包括食品在内的生活必需品价格上涨。

“法治国家”联盟领导人努里·阿尔-马利基呼吁公民不要将美元汇率变化作为散布担忧的理由。尽管政府采取了抑制价格的措施，包括在市场上追加出售美元以及提供分期付款的建筑材料，价格仍然居高不下。

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对政府决定提出质疑

议会“胡库克”党团领导人沙特·阿斯-萨阿迪向联邦最高法院提交申诉，对部长会议关于美元兑伊拉克第纳尔汇率的第544号决议提出质疑。他表示，法院已受理该申请，并将于稍后确定听证日期。

此外，阿尔-阿布迪表示，总理阿里·阿兹-扎伊迪拒绝安全部队介入或采取警察措施来监管外汇市场。此前，一段录音传播开来，录音中内政部投诉热线的一名工作人员确认，可以对以平行汇率出售美元的兑换公司提出投诉。

安全媒体小组和国防部表示，该工作人员的回应并不反映政府政策。内政部称，这是该员工的个人行为，他无权就货币问题发表评论，并表示已对其采取法律措施。

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